花蓮近海規模4.7地震 最大震度3級 08:352020/06/12 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今早發生規模4.7地震。(圖擷自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮地牛翻身！根據氣象局最新資訊，今天上午08時21分發生規模4.7的地震，地震深度30.2公里，最大震度3級，震央在花蓮縣政府東偏北方7.8公里，位於花蓮近海。 氣象局地震測報中心觀測，各地最大震度為花蓮縣3級、宜蘭縣2級、南投縣2級、台中市2級、彰化縣2級、台東縣1級、苗栗縣1級、雲林縣1級。 台鐵局表示，台鐵沿線地震儀皆未顯示達到3級強度，全線行車正常。 (中時電子報) #規模 #4.7 #地震 也許您會感興趣 生活熱門新聞 變頻冷氣怎麼開最省電？內行人曝這動作是關鍵 - 生活 冷氣開幾度才省電？行家曝關鍵溫度 - 生活 傳藍將找這不分區黑馬補選高雄 杜紫宸一聽驚呼：萬萬不可 - 生活 華航新商品開賣 網見這造型羞喊：有夠像… - 生活 冷氣24小時沒關！她忍痛一動作 電費從1萬3變2千 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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