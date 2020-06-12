花蓮地牛翻身！根據氣象局最新資訊，今天上午08時21分發生規模4.7的地震，地震深度30.2公里，最大震度3級，震央在花蓮縣政府東偏北方7.8公里，位於花蓮近海。

氣象局地震測報中心觀測，各地最大震度為花蓮縣3級、宜蘭縣2級、南投縣2級、台中市2級、彰化縣2級、台東縣1級、苗栗縣1級、雲林縣1級。

台鐵局表示，台鐵沿線地震儀皆未顯示達到3級強度，全線行車正常。

(中時電子報)

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