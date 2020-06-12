投資人對美國爆發第二波新冠肺炎疫情的擔憂再現，並消化聯準會黯淡的經濟預測，周四華爾街股市暴跌，創下疫情導致美股崩跌以來的最大跌幅。

周四收盤，道瓊工業指數跌1,861.82點或6.9%，為25,128.17點。標普500指數跌188.04點或5.89%，為3,002.1點。那斯達克指數跌527.62點或5.27%，為9,492.73點，失守前一日站上的萬點大關。

三大指數跌幅均創下3月16日美國實施防疫封鎖措施導致美股崩跌以來的最大單日百分比跌幅。標普500與道瓊指數雙雙創下3月26日來新低。

那斯達克指數連續3天創收盤新高的強勁升勢畫下句點，並創下3月29日來新低。

道瓊30檔成份股全軍覆沒，以波音跌16.42%和陶氏跌9.91%，跌幅最大。波音最大供應商Spirity AeroSystems Holdings宣布，旗下負責波音737項目的員工將停薪留職21天。

標普500指數11大類股全面慘跌，能源股、金融股表現最差，分別收跌9.5%和8.2%。美國最大的連鎖超市公司克羅格（Kroger Co.）是唯一上漲的標普成份股，終場小漲0.40%。

聯準會預期現行接近於零的基準利率將一直維持到2022年，對利率敏感的銀行股暴跌9.6%。

近來強勢反彈的解封受惠股重挫，標普1500航空股指數慘跌13.8%，挪威郵輪與加勒比郵輪分別下挫16.5%和14.3%。

此外，小型股羅素2000指數崩跌111.17點或7.6%，收在1,356.22點。費城半導體指數大跌6.39%，收在1876.66點。

聯準會預期今年美國經濟將萎縮6.5%，到年底失業率將達到9.3%，遠遠超出聯準會對長期失業率為4.1%的預測。

美國新冠狀病毒確診病例數已經突破200萬人，且超過11.2萬人因此死亡。在各州解除封鎖措施後，感染確診數也出現反彈的跡象，美國20個州過去兩周的7天平均新增確診數仍持續升高，令投資人擔心隨著商業活動重啟，新冠肺炎疫情可能捲土重來。衡量投資者焦慮程度的芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數錄得3月16日以來最大單日漲幅。

(時報資訊)