高雄市長韓國瑜遭到罷免後，將在今日遭到中選會正式解職，而未來韓國瑜將何去何從，引來各方猜想，而前立委郭正亮指出，不管韓國瑜未來會到哪，恐怕都會成為「韓維拉」。

郭正亮在政論節目中表示，「韓國瑜就是國民黨的陳水扁」，他跟陳水扁一樣靠著群眾魅力起家、贏得市長，甚至直攻總統大位，只差在韓國瑜在大選中沒有贏而已，陳水扁在「倒扁」與貪污下黯然退場，韓也因為罷韓，提早退出政治舞台

這時主持人謝震武點出，韓國瑜犯的錯誤並沒有陳水扁貪汙這麼誇張。郭正亮則表示兩人都代表著無限的群眾魅力以及庶民路線。

當然陳水扁已經不會再實質參與政治舞台，韓國瑜則不一定，但郭正亮指出，未來韓國瑜會像現在的陳水扁一樣，因為在庶民路線後繼無人，所以隨時會被「拉出來救援」，就像扁被戲稱為「扁維拉」，韓國瑜在一些國民黨事務中也會被當作「韓維拉」，直到韓國瑜正式回歸或是有人接手「庶民路線」為止。

(中時電子報)