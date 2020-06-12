隨疫情趨緩，台灣蘭花產業的外銷量恢復5、6成，但目前還是得降價求售，且「滯銷丟花」現象依舊，甚至有業者考慮退場，不過潮州業者分析利弊後，反看好前景發展。（謝佳潾攝）

隨疫情趨緩，台灣蘭花產業的外銷量恢復5、6成，但目前還是得降價求售，且「滯銷丟花」現象依舊，甚至有業者考慮退場，不過潮州業者分析利弊後，反看好前景發展，他稱疫情過後整體產業結構將調整，不僅業者間互動增加，也提高對內銷市場的重視度。

潮州蘭花業者林畯騰指出，台灣蘭花產業年產值約70億，當中9成5靠外銷，而業者通常會在取得訂單的1、2年前先備貨，但因業者間競爭大、溝通少，所以每年幾乎都發生「備貨超載」的狀況，不過往年因外銷通路順暢，所以問題不大，但今年受疫情重創後，發現問題不小。

林畯騰說，政府雖有針對蘭花產業祭出振興方案，如運費補助、出口獎勵，但前者僅是不無小補，後者則變成降低求售的成本，所以整體上「賣價一樣很低」，不僅外銷價低2至3成，連帶衝擊內銷市場更低價，但此也讓業者們開始反思經營模式。

他說，為避免再受全球性疫情影響，近來業者間的交流比往常多，大家愈發重視訊息交流，此外，也慢慢將重心轉移至內銷市場，畢竟外銷比例太高、連帶風險也高，所以如何開發內銷市場成了重要課題。

他舉例，國內的蘭花需求是以送禮居多，而若無法改變消費習慣，則無法突破貧瘠的內銷市場，所以他積極經營「蘭藝坊」品牌，以商品特殊化如結合木藝品等，將蘭花變成藝術品擺設或是生活用品，藉此擴展國內蘭花市場的需求量。

(中時 )