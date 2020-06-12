來義鄉立幼兒園因學童多達126人，出現「娃娃車不夠用」問題，1台車要跑4趟跑到近10點才能完成接駁，而目前僅能撥用另台年底將報廢的車暫紓困，公所盼能募車解困。（謝佳潾攝）

來義鄉立幼兒園近年推廣沉浸式族語教學有成，連帶提高招生率，3年前還多增1班，至今有125名學童，但卻也延伸出「娃娃車不夠用」問題，1台車要跑4趟跑到近10點才能完成接駁，而目前只能撥用另台年底將報廢的車暫紓困，公所盼能募車解困。

園長林明雄指出，來義鄉立幼兒園分為新來義幼兒園（本園）、義林分班，前者負責文樂、望嘉、南和等南3村，後者則為來義、義林、丹林、古樓等北4村，總學童數共125人，當中以本園占多數有85人，但兩者一樣都僅有1台娃娃車。

林明雄說，2012年幼兒園僅71名學童，但後因沉浸式族語教學奏效，加上師資、設備等明顯提升，招生率不僅逐年攀升，本園更在2017年因家長反映中籤率太低而增班，從3班變4班，而前年與去年的整體人數更達130人，至於今年在鄉內5所小學附設幼兒園增班後，也還有125人。

但娃娃車卻沒隨著學童人數攀升而增加。林明雄說，本園僅有的1台娃娃車為接駁學童，每天早上要分4趟接駁，且因南3村距離較遠，末趟娃娃車到校時都快接近10點，而下午送他們回家時也會拖到5點多，實在很不方便。

他說，義林分班的娃娃車因將在年底屆滿10年報廢，所以已購入新車使用，而為解決本園的接駁問題，目前暫撥用義林的舊車，同時也請公所編預算買車，不過因經費龐大憂排擠其他預算編列，所以盼能募車來解決學童的接駁問題。

(中時 )