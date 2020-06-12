台南玉井農會研發的芒果千層蛋糕，同樣採用玉井在地愛文，也是經常缺貨。（台南玉井農會提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎期間，台南市長黃偉哲於泡麵搶購潮中順勢推出台南十大特色好麵，其中左鎮區農會出產的芒果麵也靠此打開知名度，今年已賣出5000多包，經常供不應求。玉井區農會研發的芒果千層蛋糕、芒果布丁，也是經常缺貨，這些加工品雖然營業額不大，不僅提高水果經濟效益，也創造口碑及話題。

左鎮區農會為了解決芒果存放不易問題，延伸芒果價值，與其他農會一樣有製作芒果乾、芒果布丁等加工品，2018年農會嘗試研發芒果麵，以在地農民種植愛文切片打成泥，請關廟的製麵產研發成芒果麵，經過多次試吃才找出果泥與麵粉最佳比例，而且一定要用日曬法才能保留愛文的香氣。

在市長黃偉哲大力促銷後，意外造成熱銷，今年已經賣出近5000包，而且經常因天氣不佳無法製麵而缺貨，更讓消費者排隊預約也要買來吃。左鎮農會出名的還有結合台南知名椪餅的芒果冰，這也是每年苦心為芒果節研發的芒果烘焙點心之一。

玉井區農會研發的芒果千層蛋糕，則是常年熱賣商品，同樣供不應求；小朋友最愛的芒果布丁，是最佳伴手禮，常常缺貨；芒果吐司一天烤200條不夠賣。為了去化過多的芒果乾，農會也研發加入果乾的芒果冰，奇特口感意外造成熱銷，農會最近也在研發加入芒果乾的蛋捲，希望不斷創造新產品來增加新鮮感，吸引客人再度光臨。

(中時 )