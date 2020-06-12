國父紀念館長梁永斐（左）在端午節前夕，特地拜訪國際級藝術家表達敬意，並關心作品保存環境的安全性。（國父紀念館提供／張立勳台北傳真）

國父紀念館長梁永斐（右）在端午節前夕，特地拜訪國際級藝術家表達敬意，並關心作品保存環境的安全性。（國父紀念館提供／張立勳台北傳真）

端午節將至，國父紀念館長梁永斐11日及12日分別前往拜訪國際級藝術家王南雄及吳炫三表達敬意，並關心藝術家作品保存環境的安全性。

藝術家深耕於藝術創作，對台灣這塊土地的文化發展有卓越貢獻，所以梁永斐特地在端午佳節前夕拜訪藝術前輩。

梁永斐表示，2位藝術家均曾於國館中山國家畫廊舉辦大展，過程中除暢談創作理念，並參觀作品存放空間，有感於日前紙風車劇團倉庫失火事件，特別提醒藝術家要重視藝術作品存放安全。

資深水墨藝術家王南雄，1943出生於高雄，目前為墨研畫會的指導老師，曾榮獲中國文藝學會國畫文藝獎、中興文藝獎、中山文藝獎及國家文藝獎等，並曾受邀在國立歷史博物館、台北市立美術館、國立台灣美術館、國立中正紀念堂、美國舊金山、法國巴黎、韓國新聞中心畫廊、南非金柏利美術館及國父紀念館中山國家畫廊等地展覽。

藝術家吳炫三1942年出生於宜蘭，曾獲台灣十大傑出青年、吳三連文藝獎、中山文藝獎、國家文藝獎，以及法國藝術文化騎士勳章。自1968年首次個展以來，他的藝術活動足跡遍及全球五大洲，被法國、日本知名藝評人譽為既有東方性又具「世界意識」的台灣藝術家。吳炫三充滿原始能量的創作表現，以及他的世界原住民族部落踏旅、國際展覽足跡遍及全球5大洲的藝術歷程，在臺灣藝壇當屬獨樹一格。

梁永斐指出，國父紀念館致力推廣文化藝術及生活美學，持續邀請藝術界具重要貢獻的藝術家於該館中山國家畫廊展出，為台灣藝術史盡一份心力。

他說，王南雄與吳炫三都是台灣頂尖的藝術家，數十年來致力於藝術創作，作品豐富，為台灣這塊土地留下豐富文化資產，期待2位藝術家持續創作新的作品，能在未來再度到國父紀念館中山國家畫廊舉辦大展。

(中時 )