林書豪或許出現一絲本季重返NBA打球希望！《The Athletic》記者查拉尼亞12日爆料，NBA計畫允許球隊在復賽期間的大名單擴編到17人，也把可以簽約球員規定，改成本季或之前有過NBA、發展聯盟合約的球員，一舉幫豪哥解套。

查拉尼亞表示，畢竟NBA復賽之後，各隊很有可能碰上球員感染新冠或傷痛等情況，聯盟才會打算從原本15人名單，擴編到17人，也在考慮要讓雙向合約球員打季後賽，目前NBA將於23日開啟合約窗口期，也就是開放簽約自由球員。

如此一來，不只是林書豪，包含克勞佛、J.R.史密斯等原本本季沒跟NBA簽約的球員，都能夠以自由球員身分跟球隊簽約參加復賽，屆時就是先搶先贏，問題是豪哥必須打完大陸CBA本季賽事，最快也要到7月底才可真正獲得自由之身。

《ESPN》權威記者沃洛納斯基也在12日搶先爆料，NBA計畫要把原本的8月1日復賽開打日期，稍微提前到7月31日，卻沒說明為何提前1天的原因，不過當前NBA並未強制球員參加複賽，如果球員不願參加，聯盟也不打算祭出處罰。

(中時 )