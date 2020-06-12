網友回應羅智強發文。（摘自羅智強臉書）

高雄市長韓國瑜因罷免案通過今天遭解職，2018年敗選市長的行政院副院長陳其邁將被民進黨徵召，參選補選高雄市長。國民黨革實院長羅智強再臉書以「邁邁鬼打牆」發文，大酸民進黨及陳其邁「高雄市長直接蔡英文官派好了」。

這則發文，半小時就有近萬人按讚、千餘人留言，或貼出各種嘲弄的圖卡，迴響熱熱。

羅智強發文說，選輸的跑去當副院長，然後把選贏的罷免掉，然後選輸的再回來選；如果再選輸又可以去當副院長，然後再把選贏的罷免掉，然後選輸的又再回來選；如果再再選輸，又可以再再回去當副院長 ......。我的媽呀！這是什麼樣的鬼打牆？啊！那高雄市長直接蔡英文官派好了，幹嘛浪費錢。邁邁，你說是吧！

網友紛紛留言「現今的台灣社會怪事特別多，民主那就不用多說了，堪憂！」「只有民進黨才有這種本事」。

有位網友留言說故事的圖卡，酸味十足，內容如下：法庭上，獅子控告斑馬說「他咬我！」法官問：「他為什麼咬你？」獅子說：「我在吃他的時候，他反抗，就咬我。」法官說：「斑馬傷害獅子罪名成立。」

(中時 )