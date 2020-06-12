繼IBM宣布退出臉部辨識業務，和亞馬遜表示禁止美國警察使用其臉部辨識技術服務1年等決定後，另一科技業龍頭微軟的總裁史密斯（Brad Smith）在周四也表態跟進，微軟將不會把其臉部辨識技術賣給警察部門。

史密斯在聲明中強調，在聯邦法令嚴格規範臉部辨識技術的使用以保障人權不被侵犯之前，微軟不會把相關技術賣給美國警察來使用。

這些科技龍頭紛紛退出或禁止警察使用臉部辨識技術，是因為許多民眾抗議執法單位殘酷地對待有色人種，而臉部辨識技術被指有瑕疵，在處理各種族與兩性的辨識上存在不平等與侵犯個人隱私等各種問題。

外界也擔心警方會利用臉部辨識技術，來加強監控大眾以對付示威者。

美國公民自由聯盟（ACLU）的律師凱格（Matt Cagle）說，連研發臉部辨識技術的科技公司，都相繼以存在濫用和侵犯個人隱私等危險為由，拒絕對警察出售其臉部辨識技術，立法者已不能再否定相關技術對人權和人身自由所產生的威脅。

(工商 )