為了進行戰術攻堅任務，警政署大手筆斥資2000萬新台幣，購買一輛號稱史上最強的輪式戰術裝甲車，配發給維安特勤隊使用。這輛美製Lenco Bearcat G2輪型裝甲車曾經出現在好萊塢電影《神鬼認證》第五集中，除了全車防禦7.62mm口徑的子彈或12.7mm口徑的機槍子彈外，裝甲規格也達到軍用防地雷規格，未來將專責進行反恐及重大槍擊事件現場攻堅使用。
文章來源：NPA署長室
警政署是以反恐名義，首次向美國購得這款輪型裝甲車，保一總隊今天上午配合罕見曝光的維安特勤隊，公開展示這輛重裝甲車操演，讓外界見識這輛車的優異戰術價值。
根據資料，全車車身採用了12mm到40mm鋼板裝甲，且車底與油箱都有防爆功能，號稱可抵擋12.7mm機槍彈與50口徑狙擊步槍，輪胎也可在遭擊破失壓下行駛，以及配備攻堅時的車頭破門裝置。
警政署表示，此款車型做多可搭載10名全武裝的維安特勤隊員，為了方便進行行進間與防護射擊，車身四周還有13個槍口，可在車內對目標直接射擊。
過去警政署唯一輛輪型裝甲車，是接收憲兵退役的8輪型V-120裝甲車，如今有了這款利器出現，未來在圍捕具有重裝火力的要犯上，將有助於維護隊員安與任務執行。
(中時電子報)
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