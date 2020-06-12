為了進行戰術攻堅任務，警政署大手筆斥資2000萬新台幣，購買一輛號稱史上最強的輪式戰術裝甲車，配發給維安特勤隊使用。這輛美製Lenco Bearcat G2輪型裝甲車曾經出現在好萊塢電影《神鬼認證》第五集中，除了全車防禦7.62mm口徑的子彈或12.7mm口徑的機槍子彈外，裝甲規格也達到軍用防地雷規格，未來將專責進行反恐及重大槍擊事件現場攻堅使用。

警政署是以反恐名義，首次向美國購得這款輪型裝甲車，保一總隊今天上午配合罕見曝光的維安特勤隊，公開展示這輛重裝甲車操演，讓外界見識這輛車的優異戰術價值。

警政署新購重型裝甲車將在上午保一總隊維安特勤隊操演中首度亮相。(戴志揚翻攝)

根據資料，全車車身採用了12mm到40mm鋼板裝甲，且車底與油箱都有防爆功能，號稱可抵擋12.7mm機槍彈與50口徑狙擊步槍，輪胎也可在遭擊破失壓下行駛，以及配備攻堅時的車頭破門裝置。

警政署表示，此款車型做多可搭載10名全武裝的維安特勤隊員，為了方便進行行進間與防護射擊，車身四周還有13個槍口，可在車內對目標直接射擊。

過去警政署唯一輛輪型裝甲車，是接收憲兵退役的8輪型V-120裝甲車，如今有了這款利器出現，未來在圍捕具有重裝火力的要犯上，將有助於維護隊員安與任務執行。

(中時電子報)