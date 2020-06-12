美國參謀首長聯席會議（JCS）主席米利為與川普在教堂外合影致歉

3位知情五角大廈官員透露，美國參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）因鎮暴警察動用催淚瓦斯清場，讓包括他在內的高官與總統川普在白宮對街的教堂外合照而飽受批評，如今他已動了辭職的念頭。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）12日報導，米利周四為合照事件致歉說，「我不該去那兒」。這些官員透露，就在米利為川普打算動用現役部隊平息抗議，而大動肝火，歷經10天紛紛擾擾後，他決定公開道歉。此外，據說他問親信，該不該為和川普共赴白宮對街的聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church）合影辭職。

一切要從6月1日早上說起，華府歷經一晚的暴力抗議和搶劫後，導致有「總統教堂」之稱的聖約翰教堂受損，而國家紀念碑上也都是塗鴉。一名政府高官說，川普當天在橢圓形辦公室，當著副總統彭斯（Mike Pence）、防長艾斯培（Mark Esper）、司法部長巴爾（William Barr），還有米利的面說，他對華府沒部署國民兵感到火大。

「我們得控制首都，我們能做什麼？」川普說，「我才不管你們是不是要出動1萬名國民兵。」

這位官員說，接著他們開始討論，是否要啟動「暴亂法」（Insurrection Act），出動現役軍隊，以平息因非裔壓頸致死案引發的示威。然而，米利，艾斯培和巴爾都力勸川普別這麼做。

據這3位要求匿名的五角大廈官員說，後來米利向他解釋，為何動用現役部隊很危險，結果愈說愈火大，甚至舉拳以強調自己的看法。會後艾斯培和其他軍事將領開始全力促使全美各地州長，動員各州國民兵。這些五角大廈官員說，他們希望，只要各州出動夠多國民兵，就不必動員現役部隊了。

(中時電子報)