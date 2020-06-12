鑾轎進入清水警分局轄區，由分局長張啟祥接駕。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

鎮瀾宮董事長顏清標在服務處接駕。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

大甲媽昨天深夜11時起駕，由於禁止鑽轎腳及信眾減少，媽祖鑾轎加快步伐，今天提早3小時進入烏日警分局轄區；正在養病的鎮瀾宮董事長顏清標昨晚才送媽祖出巡，今一早5點多就現身在沙鹿服務處接駕。

今年遶境廟方呼籲信徒減少躦轎腳，沿途陣頭大幅減少，行腳信徒大約銳減6成以上，大甲媽鑾轎猶如急行軍，昨晚提早1小時到達大甲溪橋頭，進入清水警分局轄區，由分局長張啟祥接駕，分局則派出大量警力維護秩序。

清水警分局表示，由於沿途沒有讓信徒躦轎腳，今年陣頭大幅減少，大甲媽鑾轎加快步伐，現場未發生推擠等事件，過程十分順利，轎去年提早3小時進入烏日分局轄區。

不過，沿途仍有有零星長者及帶病容的信徒躦鑾轎，大甲媽鑾轎也駐駕顏清標沙鹿服務處及老家，顏清標在昨晚抱病送媽祖出巡後，似乎僅小瞇了一下，早上5點多則現身接駕，也令人擔心術後過度疲勞。

(中時 )