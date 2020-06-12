高雄市長韓國瑜將在今天下午由中選會公告，正式解除職務，而回顧韓國瑜過去政績，除了鋪路清水溝，或許還有一些特別的建設留在高雄。前總統陳水扁今表示，韓國瑜有一項來不及剪綵的建設工程，或許韓也沒察覺到，他透露，未來的新高雄市長可不要忘記向他說謝謝。

陳水扁今12日在臉書「新勇哥物語」發文指出，不論哪個縣市，很多重大建設都是延續性的，一棒接一棒完成，他舉例，自己高雄住家就面對比台北大安森林公園還大的高美園區，每天散步運動，5年多來裡裡外外都走遍了，見證了台鐵地下化後的綠地空間，也看到了早年周邊地區的整修。

但特別的是高美廣場的景觀再造，如今高美館園區景觀煥然一新，雖然整體規劃和中央部會撥款補助都在陳菊前市長任內，但「興建完成與打開圍籬」則在韓市長任內，或許韓國瑜自己還不知道。

網友看完後也紛紛在阿扁臉書留言，「你比那些只會謾罵的民進黨員還正直」、「阿扁總統早安，祝早日平反」、「力推陳致中代理高雄市長」。

前總統陳水扁臉書發文，要新市長不忘向前市長韓國瑜道謝。(圖/翻攝 阿扁臉書)

(中時電子報)