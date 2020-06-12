美股消息面：

1.新冠肺炎疫情恐再度惡化，以及聯準會發布的經濟預測低迷，美股崩跌帶動避險需求，周四日圓、瑞士法郎與美元走高。尾盤ICE美元指數漲0.5%，報96.681。美元兌日圓跌0.3%，報106.84日圓。歐元兌美元跌0.5%，報1.1314美元。

2.全球新冠肺炎疫情持續升高，美國解封後多州出現新增確診激增的現象，以及聯準會對經濟前景看法悲觀，引發投資人對原油需求前景的擔憂，周四紐約7月期油暴跌3.26美元或8.2%，收在每桶36.34美元，創下4月27日來新低。倫敦布蘭特8月期油重挫3.18美元或7.6%，收在每桶38.55美元，創4月21日來新低。

3.市場避險情緒升高，周四紐約8月期金收漲19.1美元或1.1%，為每盎斯1739.8美元，創下逾1周新高。

4.聯準會周四公布，首季美國本地非金融部門債務總額達55.9兆美元，較前一季暴增11.7%。首季家庭資產淨值大減7.4兆美元，為110.8兆美元。

5.美國5月最終需求生產者物價指數（PPI）月增0.4%，超出市場預期的月增0.1%，並扭轉4月的月減1.3%。與去年同期相比則下跌0.8%，跌幅小於市場預期的年減1.2%。扣除食品與能源項目的最終需求PPI月跌0.1%、年增0.3%。扣除食品、能源和貿易項目的最終需求PPI月增0.1%、年減0.4%。

6.美國勞工部公布，上周（截至6月6日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少35.5萬人，為154.2萬人，少於市場預期的155萬人，並為連續第10周下滑。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為200.2萬人，較前一周減少28.625萬人。截至5月30日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少33.9萬人，為2092.9萬人。

(時報資訊)