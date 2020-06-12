受新冠肺炎疫情衝擊，創世基金會許多大型園遊會、餐會及愛心義賣活動都被迫取消，國立聯合大學的學生得知後，主動聯繫創世苗栗院，將爆米花、蝦餅等義賣品，帶到學校內擺攤5天，順利募得5萬元及近700張發票，展現師生們的愛心。
創世苗栗院指出，義賣活動由聯大學務處生涯發展與諮商輔導中心的「守護天使志工」團隊主辦，參與的同學陳皓綱表示，透過義工服務，可以讓自己走出舒適圈，看見社會上的需要，並和團隊一起努力，是大學時期很有意義的收穫。
創世苗栗院表示，在義工學生們熱情宣傳與邀請下，校內許多師生紛紛響應，此次義賣與捐款共募得5萬元整與668張今年的發票，提供創世基金會持續植物人安養服務。
院方提到，目前院內安養55位植物人，到宅服務86個案，人力、物力支出都相當多，因此推出國民零食爆米花、蝦餅義賣，感謝聯大師生熱情響應，雖校內擺攤活動結束，但義賣活動仍然持續，民眾若想購買可至創世苗栗分院，或電洽：037-275848轉305。
(中時 )
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