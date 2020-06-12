前高雄市長韓國瑜六度赴議長許崑源靈堂弔唁，一路拱手向外界致意。（袁庭堯攝）

前高雄市長韓國瑜12日解職第一天，上午六度赴議長許崑源靈堂弔唁，下車後一路低調、拱手向外界致意後，快步進入靈堂。前副市長葉匡時稍早也前來弔唁，強調「今天是留在高雄的最後一天」，離開前特地再來致意。

韓國瑜上車離開前，面對媒體簇擁，他回應「晚上再說」，意即今晚他確定會參加許崑源的祈福追思晚會。

媒體問葉匡時接下來有何打算，葉匡時僅回答「謝謝...謝謝」便搭車離開。

(中時電子報)