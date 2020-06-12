前高雄市長韓國瑜12日解職第一天，上午六度赴議長許崑源靈堂弔唁，下車後一路低調、拱手向外界致意後，快步進入靈堂。前副市長葉匡時稍早也前來弔唁，強調「今天是留在高雄的最後一天」，離開前特地再來致意。
韓國瑜上車離開前，面對媒體簇擁，他回應「晚上再說」，意即今晚他確定會參加許崑源的祈福追思晚會。
媒體問葉匡時接下來有何打算，葉匡時僅回答「謝謝...謝謝」便搭車離開。
(中時電子報)
前高雄市長韓國瑜12日解職第一天，上午六度赴議長許崑源靈堂弔唁，下車後一路低調、拱手向外界致意後，快步進入靈堂。前副市長葉匡時稍早也前來弔唁，強調「今天是留在高雄的最後一天」，離開前特地再來致意。
韓國瑜上車離開前，面對媒體簇擁，他回應「晚上再說」，意即今晚他確定會參加許崑源的祈福追思晚會。
媒體問葉匡時接下來有何打算，葉匡時僅回答「謝謝...謝謝」便搭車離開。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。