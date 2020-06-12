高雄市長韓國瑜罷免成功，不過自由作家苦苓直言，韓國瑜不會消失，還是有機會東山再起，韓可選台北市或桃園市，甚至苗栗縣長還是雲林立委都行，若上述都不行，還可選金門縣長。此話一出，讓同台的國民黨金門立委陳玉珍臉色似乎一變，趕緊表示金門和中央選舉是不一樣的，不能這樣比擬。

苦苓在政論節目《辣新聞》上直言，他認為韓國瑜不會選黨主席，因為當黨主席要籌錢。前國民黨主席吳敦義雖然遭罵，但吳還是每個月幫國民黨籌到錢，韓國瑜是這種喜歡為錢奔波的人嗎？所以，韓國瑜不會選黨主席。

苦苓接著表示，韓國瑜不會參與高雄的補選，因為高雄已經完了。國民黨高雄市議員現在對於兩年後的選舉都非常擔憂！他估國民黨市議員在高雄的席次從現在的31席掉個10席。

苦苓強調，韓國瑜不會消失，因為韓國瑜還可以選台北市長和桃園市長。不要忘了，當初韓國瑜第一志願是台北市長，是後來被吳敦義逼回高雄選，要不然韓早就選台北市長了。如果台北市不行，還有桃園市，那時桃園市長鄭文燦就走了，民進黨也沒有強棒，且桃園基本盤為藍，韓是有機會的。

若台北和桃園兩都不行，苦苓直言，苗栗縣長和雲林立委都是可考慮的選項，如果都還不行，有一個地方一定選得上，那就是金門縣長！韓選總統時，金門贏了1萬6000票，選金門縣長有什麼問題！這時鏡頭帶到陳玉珍，只見陳玉珍的微笑表情似乎帶著苦笑神情。

陳玉珍趕緊表示，地方選舉和中央選舉還是不一樣，以金門地區來說，如果是一個非金門人來選，很難選上的，因為金門有很強的金門本土意識，所以不能這樣來看金門在地選舉。陳玉珍更讚嘆，苦苓很會寫小說，她以前都有拜讀苦苓的文章。

(中時電子報)