新北市淡水區一名16歲劉姓男高中生，昨（11日）持刀狂砍一名10歲女童，導致女童背後出現長達4公分的撕裂傷，被一旁目擊的老師、義工奪刀報警。沒想到他在警訊時竟說：「不知道為什麼要砍她（女童）。」還說自己長期被一名「大姊頭」霸凌，原本是打算要持刀傷害大姊頭。

（圖／Google Map）

昨日上午7時許，劉姓少年持水果刀攻擊在同一個校區上學的女童，之後雙雙被送往淡水馬偕醫院，女童背中遭砍三刀，其中一刀傷及肺腑，危及性命。據《ETtoday》報導，劉姓少年沒有精神疾病就醫紀錄、精神障礙手冊，但對警方表示自己從小學開始人際關係就不好；新北市教育局則表示劉姓少年個性內向、在校表現良好、有責任感、家庭狀況正常。

（圖／翻攝畫面）

不過劉姓少年供稱自己持刀是為了報復同班的大姊頭，因為對方長期對他霸凌，指他「沒雞雞」、「娘娘腔」，還找同學對他「阿魯巴」，所以才打算要持刀找對方談判。他表示，昨日一早就到教室，但因為沒看到大姊頭，所以翻牆到隔壁的小學校區，隨機攻擊女童。

劉姓少年應訊時，對於自己砍殺女童一事表示完全知情：「我知道在砍她，但不知道為什麼要砍她。」讓警方聽了感到不可思議，劉父則說：「兒子會有這個行為，可能跟課業壓力過大有關。」

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(中時電子報)