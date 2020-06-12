日本Sony於今（12日）凌晨的線上發表會公布了新一代的遊戲主機PlayStation 5，外型為白色機體，預計將於今年底同新遊戲一起上市。

受美國示威影響，Sony將原訂於6月5日舉行的PS5發表會推遲至本日（12日）凌晨四點舉行，該公司強調，PS5的主打賣點將是較快的運算速度及較好的畫面表現。

Sony表示將會推出兩款主機，分為「標準版」與沒有光碟機的「數位版」。遊戲行業分析師Piers Harding-Rolls表示：「這代表Sony已經檢視過可以降低成本的方式，並打算提供更多的可能性。」

2020年底Sony將同步推出《漫威蜘蛛人》新作 《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》以及FF15的最新力作《Project Athia》。

Sony的PS5和微軟的新遊戲主機Xbox Series X 較勁意味濃厚。PS4於2013年發行時價格相對較低，據傳是為了與微軟的Xbox One競爭，而PS4銷售量也的確創下佳績，販售近1.1億台，不過Sony今天尚未公布PS5的售價。

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