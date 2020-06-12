陸媒《環球時報》12日刊登港區大陸全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民文章〈投靠「前宗主國」，只能自求多福〉

指出，英國從首相到內閣大臣近日紛紛向外放風，稱將給予香港「英國國民（海外）護照（BNO）」持有者12個月的居英權，並考慮提供就業許可及獲得公民權的管道。香港一些反對派人士異常興奮，對他們的「前宗主國」感恩戴德，並認為這會給大陸政府施以很大壓力。然而，歷史告訴我們，華人極少能在移民國外後成為菁英階層。

文章表示，那些在上世紀90年代初期移民國外的香港人，面對截然不同的氣候水土和生活環境，無論在語言溝通、生活文化，還是在求職生存等各方面皆要重新適應。最後錯過了香港的經濟騰飛，要嘛在異鄉鬱鬱不得志，要嘛回流香港而往往要屈居後輩手下，這種悲催故事在每個香港人身邊都有幾個、殷鑒不遠。

根據英國內政部門統計，截至2020年2月24日，香港成功登記過的BNO人數有290萬，現在有效BNO共有34萬9881本。回歸之後，香港人發現，英國政府不會為BNO滿世界到處找其他國家獲取免簽，而特區護照相比BNO不但免簽國家多，續費也更便宜。即使是當初那些擔憂持特區護照出國會遭遇歧視的人，也打消了顧慮，許多申請了BNO的人到期之後選擇不再續領。

文章指，對那些BNO「新政」心存幻想的人想說，近年來圍繞「脫歐」的爭拗，令英國本已存在的族群矛盾和種族歧視問題更趨激化。兼且英國傳統上一向重視對國民身分的忠誠，對「叛國」行為忌諱甚深，心理上排斥那些離棄祖國的別國移民。他們甚至容不下同為白皮膚的歐洲人，更遑論會平等接受黃皮膚的中國人。

而且這種純粹政治操作的政策存在著不確定性，往後是否會因民眾壓力而改變也不可知。畢竟「脫歐」其中一個議題，就是排斥外來勞工。在「脫歐」陰霾下，很多跨國公司已經「用腳投票」，把公司總部撤離英國。

文章強調，未來世界的發展重心在亞洲，尤其是在大陸。國家龐大的內需市場以及「新基建」和數字經濟，將為全球的經濟發展帶來繼續動力。在這個時候反而移民去自身難保的「後脫歐」英國，和當地人爭奪正在減少的機會，筆者只能祝其好運了。

(中時 )