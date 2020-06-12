既然是由《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，這個重磅傳言可信度自然提升不少！查拉尼亞12日親口證實，熱火計畫明年夏天同時追逐公鹿「字母哥」阿提托康波，以及溜馬後衛歐拉迪波，期望兩人能跟吉米巴特勒組成超強三巨頭。

自從2014年夏天，熱火先前奪下兩次總冠軍的「三巨頭」詹姆斯、韋德與波許宣告解體，熱火總裁萊里就很想可以重組三巨頭，去年夏天從七六人挖來吉米巴特勒，就是萊里計畫當中的第一步，接下來鎖定阿提托康波與歐拉迪波並不意外。

身為明年夏天身價最高的球星，阿提托康波不僅面臨公鹿全力慰留，也被勇士、熱火等隊鎖定，前提仍看本季戰績暫居第1的公鹿，到底有沒有辦法挑戰總冠軍寶座？畢竟上季季後賽慘遭暴龍淘汰出局的遺憾，至今仍讓字母哥耿耿於懷。

至於歐拉迪波，他在去年1月遭逢右膝四頭肌腱撕裂的重傷，直到今年1月30日才宣告傷癒復出，他的合約也在明年夏天到期，原本溜馬打算本季季前跟他提出4年8000萬美元續約條件，卻被他斷然拒絕，原因是他希望追逐更高薪資。

(中時 )