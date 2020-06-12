何雁詩真空上陣。（圖／翻攝自honganc IG）

27歲香港女歌手何雁詩3年前被爆和有未婚妻的男星鄭俊弘交往，今年初兩人戀情開花結果，宣布結婚。最近何雁詩在IG分享拍MV花絮，可見她真空上陣，僅穿了一件細肩帶薄紗深V洋裝，雙峰呼之欲出，引來星友林盛斌虧：「風再大一點就好了」。

何雁詩過去曾是高爾夫球運動員，16歲時她參加第一屆《超級巨聲》出道，2015年她演出劇集《四個女仔三個BAR》以「姚翠花」一角人氣急升，2017年卻因疑似介入鄭俊弘和其未婚妻感情，使何雁詩被貼上小三罵名，鄭俊弘曾為何雁詩緩頰，強調她絕非第三者，但兩人形象跌到谷底，還傳何雁詩為此想不開，然當事人否認。

事過境遷後，今年何雁詩與鄭俊弘宣佈進入人生下一階段，歷經風雨後決定訂婚。最近何雁詩推出新曲〈絕望時請點播〉，穿著深V薄紗的她，胸前布料超少，風一大幾乎快走光，粉絲也期待說：「超美超性感」、「不絕望時也點播」、「老公同意妳這樣穿嗎」、「這衣服讓人好難專心」。

(中時電子報)