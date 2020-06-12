傑尼斯人氣團體King ＆ Prince自出道來就以火爆的人氣屢屢創下新紀綠，6月10日發行的最新單曲《Mazy Night》光是首日就大賣35萬張，勇奪日本Oricon公信榜榜冠軍，打破自身以往出道單曲《Cinderella Girl》首日31.8萬張的最高銷售紀錄，歌迷們也興奮得表示這張單曲有望達成更高的新紀錄。

根據日本Oricon公信榜表示「從出道單曲開始連續4張首周都超過30萬張銷售量」的這個紀錄是繼傑尼斯事務所的前輩KinKi Kids、KAT-TUN後睽違12年又3個月，史上第3組達成此壯舉的團體。

這一次的單曲《Mazy Night》是King ＆ Prince第5張單曲，也是團員平野紫耀和Sexy Zone 團員中島健人雙主演的日劇《未滿警察 Midnight Runner》主題曲。在日劇中兩人組成了最強搭檔，還未升格為正式警察的他們專門向困難事件挑戰，是部難以預料的超急速犯罪懸疑連續劇，而《Mazy Night》帶有與之對應的前衛及疾走感曲風，歌詞更唱出了面臨困難的年輕世代之友情與矛盾衝突，另外凌駕於代表曲《Naughty Girl》的編舞也是本次作品的看點之一。

本日劇當初預定4月11日首播，但因受到新型冠狀病毒影響，無法進行外景拍攝而整個延宕，《Mazy Night》單曲也因受到日本境內疫情防治規定影響，店家通路的停業以及政府要求民眾在家自肅，從原訂的4月29日延至6月10日終於發行。

針對這次的發行，成員們在期間限定公開的影片中也分享了對於新MV的看點推薦，岸優太提到覺得這次最特別的算是無人機拍攝，「它以各種角度拍了我們。如果是歌迷的話等於可以360度無死角觀賞我們。」永瀨廉則說到：「必須要無失誤的全首歌一鏡到底舞蹈，非常的消耗體力也很令人緊張！」

為感謝台灣樂迷的等待，「Mazy Night」新單曲台壓盤更爭取到台灣與日本同步於6月10日發行，並有限量的原裝進口空運來台特典贈品，讓在台灣的tiara（官方歌迷名稱）也能零時差聽到偶像的新歌。

(中時 )