2022年前都會是低利率環境，金融業將步步為營。國泰金控董事長蔡宏圖12日在股東會上表示，美國聯準會已表示2022年利率可能都不會提高，代表未來經濟「緩慢復甦」，雖然預估台灣經濟「下半年會比上半年好」，但國泰金仍是「審慎保守、謹慎部署」，希望未來七個月能交出讓股東滿意的成績。

國泰金控2019年稅後獲利639億元，創歷史新高，每股稅後盈餘4.76元，其中國泰世華銀、國泰證券的獲利也都創其歷史新高，國泰人壽及國泰產險則創歷史次高；今年前5月國泰金稅後獲利333.5億元，比去年同期成長15％，亦是創同期獲利新高。

蔡宏圖表示，過去一年當中，因為經營大環境不錯，國泰金有蠻好的業績表現，但今年以來，非常令大家驚訝的是新冠肺炎疫情問題， 從今年3月開始就有實質的影響，且影響每一個角落及世界每個經濟體，3、4、5月可說是影響最大的月份，可看到世界各經濟主體都採取鎖國或嚴格近距離接觸的相關規範，導致經濟活動整個都緩慢下來，甚至很多地方嚴重到停頓下來。

但蔡宏圖也說，因為封城或距離限制，進而也看到很多不一樣商業模式出現，疫情打亂很多人的生活步調外，同時也讓很多企業對其經營思考，「有很大的刺激及轉變」，台灣也受到疫情影響，但還好疫情控制算非常穩當。在一般生活上雖有些不便，但基本上仍比其他地區好了很多。

到6月開始，逐漸國外有些經濟主體開始解封措施，陸續恢復經濟活動，台灣這週有所開放，蔡宏圖語氣一轉指出，但是前兩天美國聯邦準備理事會（FED）主席的談話可知，其實經濟復甦是「非常緩慢」，甚至打算到2022年美國利率都不會提高，表示未來經濟會比過去三個月好，但能好到多少，雖然大家都很期待，但可以想見，有些產業不是馬上可恢復到正常，需要時間，不是每個產業可以恢復到正常。

蔡宏圖指出，國泰金也瞭解此一狀況，今年前五月業績獲利都算不錯，但也體認到未來七個月可能是「緩慢復甦的經濟環境」，期待比過去幾個月好，國泰金非常「謹慎部署」，對經濟預測「審慎保守」，相信台灣經濟下半年會比上半年好，希望股東支持，希望下半年也可以有非常令人滿意成績。

(工商 )