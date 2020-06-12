受制美股周四大崩盤，歐洲地區主要股市如英、德及法國等市場也多重挫，使台股短多持股信心瀕崩潰，今甫開市即大跌189點，之後源法人、大股東及主力群等市場大戶等調節，肇致多殺多的賣壓大舉出籠，盤中一度下殺至11244點才稍見止跌回穩，大盤極短線連續失守11500點、11400點、11300點及10日線。

不過，官股券商等國家隊法人逢低進場，使盤勢在月線、季線等中多關卡前，似仍老神在在，迄上午9：16的加權股價指數暫報11352點，雖仍大跌182點，但跌幅1.59%，已稍見緩和跡象，成交518億元。

檯面上重量級權值股，目前僅台灣大、中華電與和碩等相對抗跌，企圖力守平盤，但蘋概供應鏈三王台積電、鴻海與王大立光臉色仍鐵青，多呈開低之後，持續在低檔掙扎窘境。

而國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金等也演出不振，加上周四國際油價重挫，也使台塑四寶欲振乏力，而統一、南亞科、國巨、廣達、聯電、日月光投控、台泥與遠東新等也都表現疲軟，係早盤指數自低檔反彈，仍不易大有所為主因。

消息面方面，美Fed（聯準會）看淡未來兩年景氣，預估迄2022年的短期聯邦基金利率，仍將處於幾近零水準，加上美國新冠疫情因解封過早，及近期因抗議種族歧視的示威活動，似牽引第二波疫情將爆發，使市場投資信心受挫，而使美股再度上演崩盤窘境。

另方面，台股在反彈的歷史高原區，突解除禁空令，使短線融券餘額與借券量大幅升溫，也使多方備受打擊，業內人士指出，由於低利率的大環境，已是全球共識，且全球央行將持續大灑錢救市，預期短期的急殺仍是慎選大波段買點佳機，後市不必過分悲觀。

技術面方面，目前月線、季線、半年線與年線都呈向上趨勢，顯示中多格局未被破壞，且低檔在季線之下即見強力買氣支撐，顯示在國安基金未宣布退場前，盤勢近期雖將進入中期整理架構，但多方仍暫無後顧之憂。

(工商 )