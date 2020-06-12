英國一名23歲女子在社群媒體發文，指自己27歲的男友在完成DNA檢測後，竟驗出有皇室血統且對此相當自豪，完全變了個人；男子不但秒辭工作，也不願公開放閃，就連和女友做壞壞的事時，也開始堅持使用保險套，原因是擔心女友會故意懷孕以竊取他的皇室基因。

根據《鏡報》報導，有女網友在社群媒體「Reddit」PO文，表示自己的男友在生日時，去做了友人做為禮物送的DNA檢測後，驗出自己竟有英國皇室的血統，除了立即興奮的昭告周遭的親友外，整個人也產生180度的大轉變。男子認為自己有皇室血統，所以一週五天，每天工作9個小時的上班生活已不適合自己，因而立即辭去會計師的工作。

而更令女網友感到離譜的是，2人交往的過去3年來，每次「啪啪」的時候，因女方體內已有避孕環，所以男子以往從未再做任何防護措施；但自從得知自己擁有皇室血統後，男友和自己做親密行為時，都會十分小心，避免自己奪取他的基因，也不願再在公開場合親吻放閃。

此外，男子還要求女友研究自己的族譜，以證明對方能配得上自己的血統，令女方相當傻眼。女子表示，自己和男友交往以來一直相處得很好，從未有過激烈爭執，但男友現在的舉動和態度，令她非常困擾，因此發文想尋求網友的意見，面對男友這樣的轉變，自己究竟該怎麼辦。

貼文一出，有不少網友表示，其實在英、美民眾有皇室血統的人並不少見，但也不會因此真的成為皇室成員；更有網友毒舌表示，「避孕套真的要戴好，不然孩子會跟男方一樣愚蠢」、「真的是有夠笨的，什麼時候了還在信這套」。

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(中時電子報)