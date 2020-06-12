大英帝國曾稱霸世界，領土和殖民地廣闊複雜。在1914年發布《英國國籍和外國人身分法案》，把當時與國籍相關的普通法條目彙集之前，其大部分的國籍法都是不成文的。直到1948年的《英國國籍法案》才建立起「聯合王國及殖民地公民」這個國籍身分，可獲得英國的居留權（簡稱居英權）並可自由出入英國，當時仍為英國殖民地的香港亦包括在內。

港區大陸全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民指出，上世紀60、70年代後，英國逐步收緊「國民」定義，其對於香港的態度尤其值得玩味。1981年公布的《英國國籍法案》，取消了除不列顛群島外其他殖民地居民的英國國籍，意味著「聯合王國及殖民地公民」的公民身分被「英國屬土公民」（BDTC）取代。其後於1983年公布《大不列顛及北愛爾蘭聯合王國政府就「國民」一詞定義之新聲明》，進一步確認持BDTC身分的海外屬土公民沒有「居英權」，與殖民地居民逐步切割。

在1984年與大陸簽訂的《中英聯合聲明》中，英國更決定，香港居民BDTC身分直至正式回歸後便會完結。同時為了穩定人心，英國政府給予香港人一個過渡身分，即所謂「BNO」。

文章分析，有趣的是，在香港回歸5年後，英國通過《海外領土法令》，將BDTC身分更名為英國海外領土公民（簡稱BOTC），根據該法，除了賽普勒斯英屬基地區外，大部分英國海外領土公民均可取得英國公民身分。這一前一後有意「撇下」了哪些人不言自明。

BNO於1987年7月1日開始簽發，並在1997年6月30日香港正式回歸國家前截止申請，BNO護照雖然終身有效但無繼承權，持有人須受英國入境管制且沒有居留及工作權利，因此實際上只是一本旅行證件，並不代表擁有「居英權」。

根據英國內政部公布的新方案，若要取得正式「居英權」，BNO持有人須於1年時間內在英國找到正式工作再嘗試申請工作簽證，更需在英國連續合法居住10年，並在10年居住期間內不得離開英國超過540天，才可有資格申請永久居留。這其實是變相容許1997年前出生的香港人可以通過BNO辦技術移民，但獲得「居英權」的門檻其實並沒有大幅降低。

(中時 )