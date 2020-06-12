聯準會週三警告復甦路漫長，Fed調降未來幾年的經濟成長預估，今年底美國失業率為9.3%，17位委員有15位預期至2022年維持利率不變。昨晚美股重挫逾千點，創3個月來最大跌幅。美國總統川普則再抨擊聯準會(Fed)指稱聯準會經常犯錯。華爾街拋售潮再衝擊全球金融市場，恐慌指數VIX飆漲近50%，美元再成為避險工具，早盤美元指數回升96.8~96.9之間。

台北外經紀公司新台幣匯價今早以29.81元開盤，貶值7.7分。台股集中市場早盤亦重挫逾200點，指標股台積電(2330)、國巨(2327)、鴻海(2317)等均出現拋售賣壓。

今年以來受到新冠疫情衝擊，金融市場震盪加劇。美元指數在3月20日一度曾站上102.99，隨後緩跌至5月25日的99.9，6月再繼續回檔到96.4。非美貨幣也隨著美元指數反向波動，以新台幣而言，匯價本周急升，升破29.8,29.7及29.6心理關卡，一度欲挑戰29.5元。

雖然美股重挫再造成全球投資人恐慌，但富蘭克林華美投信分析，觀察美國失業率雖偏高、通膨未低於2%，FED評估目前極低利政策(0%~0.25%)可能將延續至2022年，通常低利與寬鬆政策延續支持下，有助風險性資產或具成長性題材的行情後市。

(時報資訊)