新冠病毒肺炎疫情肆虐全球，基於海外參展商、國際買主及媒體恐無法如期來台等不確定因素，COMPUTEX（台北國際電腦展）共同主辦單位中華民國對外貿易發展協會與台北市電腦商業同業公會決議，原定延至9月28日至30日舉行的COMPUTEX 2020將取消辦理。

儘管台灣因超前佈署，截至6月11日，已持續60天無本土病例，並自6月7日起逐步鬆綁國內生活防疫措施，惟新冠病毒肺炎疫情持續蔓延並影響全球187個國家，累積超過735萬人確診，嚴重衝擊經濟、貿易、交通運輸與會展觀光等行業。

COMPUTEX作為全球資通訊產業重要展覽之一，去年共有來自30國、1685家廠商參展，吸引171國、42495位國際買主及1000多位媒體前來觀展，並安排全球知名企業領袖出席COMPUTEX論壇及演講。

為遵循中央流行疫情指揮中心指令及配合相關措施，並以所有參與者的健康及安全作為首要考量，COMPUTEX共同主辦單位經過審慎研議後做出上述決定。

為持續滿足產業需求，外貿協會辦理一系列COMPUTEX數位行銷，已邀集國內外指標廠商Intel、NVIDIA、Qualcomm、Supermicro、台達及明基佳世達解決方案聯盟，透過影片及#COMPUTEXOnlineTalks線上論壇，分享產業最新趨勢，自6月2日陸續上線以來，已累積超過40萬觀看人次。

6月3日貿協也促成14國、30位重量級買主，透過視訊方式與國內廠商進行採購洽談。緊接著在6月29日將首度舉辦#InnoVEXOnlineDemo線上發表會，邀請台灣優質新創向全球發聲；9月28日起貿協將在台灣經貿網辦理COMPUTEX線上展覽會，持續協助參展廠商拓展商機。

外貿協會與台北市電腦公會也於此宣布，COMPUTEX 2021將於明年6月1日至5日（創新與新創展區InnoVEX為6月2日至4日），在台北南港展覽館1館、2館、台北世貿一館及台北國際會議中心登場。

(時報資訊)