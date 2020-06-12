美國近來發布的經濟數據顯示全球最大經濟體解封後的復甦前景樂觀，帶動全球股市近來連連攀抵高峰，但聯準會周三發布的最新經濟預測卻意外低迷，以及美國多州的新冠肺炎疫情出現加速升溫的跡象，澆熄了市場的樂觀情緒，周四歐洲股市重挫逾4%，創下11周來最大單日跌幅。

周四泛歐STOXX 600指數收盤大跌4.1%，收在353點，類股全面收黑，汽車股下挫6.9%，跌幅最大。

飛雅特克萊斯勒汽車重挫7.7%，標致（Peugeot）製造商PSA暴跌10%，媒體報導飛雅特克萊斯勒與PSA規模達500億美元的併購案，恐面臨歐盟長時間的反壟斷調查。

雷諾董事長宣布不考慮國有化，股價應聲重挫14.1%，該汽車製造商最近甫獲得50億歐元的政府紓困貸款。

投資人擔心恐爆發第二波疫情，旅遊休閒股首當其衝，英國影院運營商Cineworld大跌17.1%，在STOXX 600指數成份股中跌幅最大。

媒體報導漢莎航空將裁員2.2萬名全職員工，機隊也將縮減100架，受此打擊，漢莎航空大跌9.1%。

聯準會周三首度在疫情爆發後發布經濟預測，預期今年美國經濟將萎縮6.5%，到年底失業率將達到9.3%，聯準會並警告新冠肺炎疫情使經濟前景面臨巨大風險，短期內將衝擊經濟、就業與通膨。

周四英國富時100指數收跌3.99%，為6076點。德國DAX指數收跌4.47%，為11970點。法國CAC 40指數收跌4.71%，為4815點。義大利富時MIB指數收跌4.81%，為18806點。西班牙IBEX 35指數收跌5.04%，為7278點。

(時報資訊)