索尼(Sony)公司為即將在今年底上市的PlayStation 5主機(PS5)新推出近20款遊戲，包括蜘蛛人的續集，以及經典賽車遊戲Gran Turismo的接續新款，索尼希望在主機推出前，由遊戲引導出期盼。

PS5由於使用固態硬碟，將加快圖形處理速度和更短的加載時間，再加上索尼獨家擁有的遊戲銷售管道，讓PS5與競爭對手做出區隔。

索尼互動娛樂事業主管萊恩(Ryan)指出，這些新款遊戲只能透過PS5主機才能發揮它最大的功能和效能。

新遊戲包括由Insomniac Games製作的「蜘蛛人：Miles Morales」，為此前PlayStation 4暢銷遊戲的新改款，以及Final Fantasy開發商所製作的雅西亞計畫「Project Athia」。

市場表示，索尼在此期間推出新遊戲非常聰明，單憑蜘蛛人該款暢銷遊戲就能吸引大量人氣。

(時報資訊)