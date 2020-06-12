明泰(3380)今(12)日舉辦股東會，由董事長黃文芳擔任股東會主席，這也是明泰變天後其首度以明泰董事長出席公開場合，故該場股東會格外受到市場關注，

明泰今日的股東會是繼4月30日董事會原董事長李中旺被閃電解任後，新任董事長黃文芳首度以明泰董事長身分出席公開活動，今其也擔任主席主持股東會，黃文芳其同樣也為佳世達商業暨工業用產品事業群暨事業群總經理。

黃文芳表示，未來明泰會會站在繼續發展的路上，5G是網通產業關鍵技術焦點，並帶動各式傳直應用服務的發展，也帶動產業的數位轉型，包括物聯網、人工智慧、邊緣運算應用將迅速發展，車電市場也會迎來起飛，由於明泰具備這些新時代網通必要的技術，後續為繼續提升核心競爭力，以掌握市場新機運，車用產品更是重點項目。

明泰108年全年度合併營收為158.26億元，合併毛利率為16.5%，較107年度毛利率13.5%、增加約3個百分點，營業淨利為232億元，合併稅後淨利為2.39億元，每股盈餘為0.44元。

(時報資訊)