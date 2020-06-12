憂慮第二波新冠狀疫情，周四美國原油期貨暴跌8%；據了解，全球疫情最嚴重的美國，累計確診病例已經突破200萬人次，引起市場恐慌，美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在決策會議表示，維持基準利率接近0的政策，約莫會持續到2022年，這讓市場開始擔憂美國若爆發第2波疫情，可能會因此重創經濟的復甦。

此外根據美國能源資訊署(EIA)所公布的上週數據指出，美國原油庫存量截至6月5日已增加572萬桶，來到歷史新高。這也導致原油需求前景不慎樂觀，終場引發獲利回吐，其中美國原油跌幅8.2%，倫敦原油跌幅7.7%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌3.26美元，報每桶36.34美元；7月熱燃油跌0.08美元，報每加侖1.09美元；7月RBOB汽油跌0.09美元，報每加侖1.12美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌3.18美元，報每桶38.55美元。(商品行情網)

(時報資訊)