劉以豪（左）跟李昇基一起做雙人瑜珈。（Netflix提供）

《Twogether：男神一起來看你》主視覺海報。（Netflix提供）

由亞洲兩大男神劉以豪、李昇基主持的Netflix原創綜藝《Twogether：男神一起來看你》，節目跨越語言和國境，耗時1個多月探訪7座城市，攜手完成不同挑戰，在最新預告中可見兩人突破偶像包袱，睡覺、跳舞、做雙人瑜珈、一起演奏演唱節目主題曲〈It’s Gonna Be All Right〉，透過各種任務培養出深厚「豪基情」。

當綜藝菜鳥劉以豪遇上老鳥李昇基，儘管兩人年齡相仿，但卻被韓媒譽為是「湯姆貓與傑利鼠」的全新組合，且雖然兩人都是「菜英文」，但均展現出最大誠意努力說著對方的母語，每一句話都交叉使用中韓英等3種語言，可說是相當國際化，手忙腳亂之餘卻意外地溝通無礙，再加上雙方的個性一個內斂一個外向，想法也大不相同，鬧出不少笑料。

不僅如此，兩人在節目中也有許多「親密接觸」，儘管一開始相處難免尷尬，但還是一起做雙人瑜珈、騎雙人腳踏車，此外，歌手出身的李昇基原本深情對著一位高齡粉絲演唱出道招牌歌曲〈妳是我的女孩〉，卻意外出現難得一見的笑場畫面；而曾催淚獻唱〈有一種悲傷〉的劉以豪，這次為節目再開金口，並負責彈奏吉他與李昇基一起演唱主題曲〈It’s Gonna Be All Right〉。《Twogether：男神一起來看你》26日下午3點於Netflix上線。

(中時 )