股市最大的利空就是漲多，美股在近期的飆漲後，昨(12日)出現驚人大屠殺，道瓊一口氣下殺近2千點，標普、那斯達克及費半皆跌逾5%，對此，市場將其歸咎於的三大風險。

美國股市昨大幅下殺，道瓊暴跌1861點、跌幅6.9%最為慘重。市場認為，聯準會對經濟前景悲觀、美國感染人數飆升以及漲多，就是造成美股崩盤的三大理由，細項來看：

第一、經濟前景悲觀，聯準會主席鮑威爾在周四的會後聲明中強調，市場可能需要好幾年的時間才能完全復甦，預估今年美國經濟成長率將萎縮6.5%，年底失業率將達9.3%，兩項數字皆慘於先前預測水準，顯見聯準會對未來經濟感到相當不確定，這也狠狠戳破市場因為就業數據激增所吹起的樂觀泡泡。

第二、美國新冠肺炎感染人數持續上升，綜合外媒報導，昨日美國感染新冠肺炎的人數已經突破2百萬人，其實從美國重啟經濟以來，陸續就有專家示警，過早的開放可能導致疫情再度爆發，加上近期又遭遇到示威活動頻傳，更加深外界擔憂第二波疫情的復燃。

第三、漲多，股市有句名言，漲多就是最大的利空，美股從3月低點以來，看回不回呈現驚驚漲格局，在這樣的情境下，任何的風吹草動都可能驚動市場，LPL Financial的分析師Jeff Buchbinder就表示，股市從低點反彈已近4成，若把過於樂觀的前景計算進去，股市早就該回檔。

此外，如KKM Financial的董事總經理Dan Deming也提到，昨天的大跌重新考驗市場心裡，有鑑於先前的飆漲速度，市場可能已經超前反應，現實情況下，疫情持續可能會更久。

整體而言，美股市場依舊是多空交戰，有人持續看好刺激政策、疫苗可望問世利多，也有人忌憚於第二波疫情的爆發、或是地緣政治緊張風險，不過不管如何，多數人都預期，美國政府將會持續祭出刺激政策來幫助市場。

美國股市11日再現大屠殺，道瓊指數重挫1861點、至25128.82點；標普500下殺188點、收3002.10點；那斯達克也跌逾500點，至9492.73點；費半則殺128點、報1876.66點。

(中時電子報)