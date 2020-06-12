林峻逸(中)1天當3天用，今年一口氣拚上6國立大學研究所。(崑山科大提供／曹婷婷台南傳真)

早上8點多到校上課，下課幫忙分擔家計，忙到凌晨2、3點，這是崑山科技大學電機工程系應屆畢業生林峻逸的日常；把1天當3天用，靠著積極求學及完善時間管理，不僅課業全系第一、參與競賽屢獲佳績，還考取證照、爭取專利、參與研究計畫、代表學校參展，今年一口氣拚上6國立大學研究所。

林峻逸用行動證明「只要願意做，人的潛力無限大！」畢業典禮獲頒市長獎、智育獎、傑出專業榮譽獎及王嘯雲先生獎學金的他笑說，「只要休息太久，就會想到比我厲害的人一定還在努力，就會打起精神堅持下去。」

林峻逸家中原本經營水電，高三時因經營不善倒閉，隨家人遷居台南，受父親影響，選擇電機系就讀，因家道中落，經濟頓時陷入困境，為幫忙負擔家計，林峻逸下課後，也幫忙家中做生意，忙到清晨兩、三點已成為日常，但他善於利用下課空檔複習學業，不懂的就堅持在當堂課弄懂一切，上班前也會找題目做，沒有一點時間被浪費。

靠著這股不放棄的動力，林峻逸在大學期間課業成績皆維持全系第一，參與競賽皆拿下優異成績，曾獲第19屆旺宏金矽獎評審團銀獎與應用組新手獎、萬潤2018創新創意競賽(大專組)金牌獎、第9屆全國大專院校智動化設備創作獎佳作，參賽作品進一步取得中華民國專利，也代表學校四處參展，並考取經濟部產業人才能力鑑定的電動車機電整合工程師初級，參與經濟部能源局產業中小能源用戶節能診斷服務計畫等。

林峻逸說，自己其實是容易緊張的人也沒有自信，遇到比賽或人多，就會緊張到胃絞痛，講話還會語無倫次，但靠著反覆練習，堅定告訴自己「你做得到」、「你很厲害」為自己建立信心。

靠著這股不放棄的毅力，讓他在各方面表現相當傑出，經由推薦甄試錄取成功大學系統及船舶機電整合系研究所、台北科技大學自動化研究所、中山大學電機研究所、中正大學電機研究所、雲林科技大學電機研究所、高雄科技大學電機研究所等6間國立大學。

「態度決定高度，努力決定一切。」林峻逸提到不管是家人、老師還是朋友，都是他的貴人，曾有老師看他為寫程式留到很晚，還為他買便當，鼓勵他繼續往前，讓他非常感動，「感謝崑山科大，絕對不是只靠我努力，有這群貴人扶持，才有現在的我。」

一口氣推上6間國立研究所的林峻逸，將選擇攻讀雲科大電機所，拿到碩士後，決定先到小公司磨練經驗跟技術，期望總有一天能夠獨立經營一間公司，「父母為了這個家拚命工作，即便患了糖尿病、腰傷，都沒日沒夜努力，我的夢想很簡單，就是趕快成為能扛起家裡經濟的人，讓辛苦大半輩子的父母趕快享福。」

(中時 )