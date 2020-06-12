中科院昨(11日)深夜在台東及九鵬基地進行飛彈試射，由於射擊通報空域管制範圍相當大，高度也標示為「無限高」，外界認為極有可能是中科院進行天弓三型增程型飛彈攔截測試，但中科院僅低調表示是配合飛彈發展進度測試，但到底是何種飛彈，並不願說明。

天弓三型防空飛彈模型。（本報系資料照片）

昨天深夜有民眾目擊中科院測試人員，在成功鎮基翬海邊發射天弓二型飛彈，依據過去經驗，在該漁港公開發射的都是靶彈，主要由天弓二型擔任，因此要進行測試的攔截飛彈，勢必只有愛國者三型以及天弓三型種飛彈，不過發射愛國者飛彈需要美方允許，因此可能性相當低，因此應該就是中科院正在進行中的「強弓專案」天弓三型增程型飛彈。

因此昨天晚上在成功鎮的靶彈發射後不久，九鵬基地的野發射飛彈進行攔截，不少周邊民眾都被曾聽到巨大的聲響。

中科院表示，這次測試是依國防部戰略指導與軍種作戰需求，執行各項武器系統研發、產製，以建購我國自主國防武力，相關武器裝備研製、測試均依既定規劃執行。本次於台東地區執行測試，主要係配合研發進度需求辦理，有關測試項目及內容不予評論，籲請國人支持。

(中時電子報)