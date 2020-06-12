《天橋上的魔術師》參與安錫國際動畫市場展「Meet the Publisher」單元。（文策院提供）

安錫國際動畫影展市場展將於15日至30日期間舉辦，受新冠肺炎疫情影響改為線上展出，因應參展型態改變，文策院成立「虛擬台灣館」協助業者參與動畫市場展，並首次參與出版及動畫媒合單元，會前邀請資深動畫授權成員傳授經驗談，期能提高原創圖像IP媒合成功機率。

文策院規劃了「虛擬台灣館」，協助國內15家動畫業者、21部作品參與線上市場展會，參展作品精銳盡出，由諸葛四郎原創作品改編的動畫《英雄的英雄》、去年金馬獎最佳動畫獎得主導演王登鈺的新作《秘密耳語》，以及公共電視以精緻美術設計多元呈現的《台灣特有種》動畫版，都在本次安錫國際動畫市場展的參展名單內。

本年度影展傳來捷報，有兩部台灣原創內容入圍，由《返校》導演徐漢強的最新作品XR動畫《星際大騙局之登月計畫》入圍影展XR單元、台北藝術大學學生陳怡聞的作品《Puppy Love》則入圍學生競賽單元，劇照更登上法國影視產業雜誌《Ecran Total》今年度的安錫國際動畫影展特刊封面。

此次文策院並首度將國內圖像出版業者導入影展機制，協助12間出版業者，帶著44本漫畫、繪本等圖像內容出版品，參加大會所舉辦的「Meet the Publisher」單元，讓更多圖像出版業者與國際動畫製作人進行媒合。例如已有豐富影視經驗的《用九柑仔店》、《天橋上的魔術師》以及《北城百畫帖》，以及在國際間擁有高知名度的幾米繪本，皆參與此次媒合活動。

(中時 )