賴梵耘（左一）和不丹導演老公Pawo（右二）已帶著作品勇闖各影展，電影7月將在台首映。（取自IG）

不丹導演巴沃邱寧多傑（Pawo）以電影《不丹是教室》入選今年台北電影節，他是台灣女婿，老婆是名劇作家賴聲川的女兒賴梵耘，夫妻倆育有10歲大的女兒及7歲的小兒子，全家曾定居不丹。兒女屆學齡才又回台，夫妻倆則是兩地飛，怎料年初新冠肺炎爆發台灣航班全停擺，Pawo1人留在不丹，女兒近半年未見到父親，決定親手寫信給蔡英文總統。

賴梵耘日前在私人臉書貼出女兒手寫的信，內容寫道：「我們的爸爸叫Pawo，他是不丹國籍，還沒有台灣居留證，我知道台灣還不能讓外國人進來，除非是商務或探親，我爸爸完全符合探親資格，可是就因為他是不丹籍，而不丹跟台灣沒有外交關係，台北駐曼谷的辦事處說不能發探親通行證給我爸爸，請問為什麼別的國家的人就可以申請探親？」

Pawo的女兒透過文字道出對父親的思念，坦言一家四口被拆開十分難過，只能靠著視訊維繫親情，她還提到台灣也是Pawo的家，「我認為我去到哪裡，哪裡就是我爸的家，希望他可以回來」，賴梵耘也註記希望台灣航班能快快解封，讓全家人團聚。

賴聲川的老婆丁乃竺11日受訪表示，實在是因為小朋友太想念爸爸，才會天真浪漫的寫信給總統，「其實我們全家很希望他（Pawo）能過來，只要有各種可能性，都希望能來」。丁乃竺說，Pawo確實還沒有入籍台灣，但Pawo跟賴梵耘有結婚登記，台灣跟不丹都有登記跟辦婚禮，且小朋友在台出生，也有多次出入境紀錄，照道理探親是可以來的，「我打去曼谷領事館詢問，但對方告訴我說他還沒有入籍不能來，究竟什麼原因我也不太清楚」。

《不丹是教室》將於下月初在台舉辦首映，台北電影節已向Pawo、賴梵耘、賴聲川發出邀請，希望3人能隨片出席，但由於台灣、不丹航班受新冠肺炎疫情影響幾乎不能飛。據知情人士昨透露，人在不丹的Pawo目前可能採取商務簽方式來台，但不丹無法直飛台灣，預計會先飛到新加坡再轉機抵台，加上隔離的天數，要趕7月4日的首映時間相當緊迫。

Pawo出身不丹貴族，父親曾是不丹駐科威特外交官，2009年迎娶賴梵耘，他與電影結緣則是跟隨舅舅導演宗薩仁波切拍攝《高山上的世界盃》，4年前更製作了備受讚譽的電影《嘿瑪嘿瑪》，不僅獲選盧卡諾影展，更勇奪多倫多影展特別獎。

(中時 )