新冠肺炎衝擊各大企業，財政部今年5月發布解釋令規定，企業於紓困條例施行期間（2020年1月15日至2021年6月30日），以2018年度因會計準則變動而追溯調增之期初保留盈餘淨增加數作為股利或盈餘分配者，得列為計算2018年度未分配盈餘之減除項目。

財政部南區國稅局表示，財政部今年1月曾發布解釋令規定，自107年度起，因國際財務報導準則（IFRS）或企業會計準則（EAS）公報之會計準則版本變動、採用新發布會計公報、或由EAS變更採用IFRS，其變更會計準則當年度追溯調整產生之期初保留盈餘淨增加數，應併計變更會計準則當年度之未分配盈餘數額，計算應加徵之營利事業所得稅。

部分企業可能基於穩健原則或為日後投資擴廠等因素所需，未將2018年度因會計準則變更所產生之期初保留盈餘淨增加數於2109年分配予股東，但今年突遇疫情衝擊，為穩定企業股價，決議將上述保留盈餘增加數分配予股東。

(工商 )