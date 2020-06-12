國泰金(2882)今天舉行股東常會，董事長蔡宏圖表示，今年前5月國泰金表現不錯，但未來7個月經濟可能緩慢復甦，因此，國泰金「謹慎部署」，對未來經濟預測審慎保守，希望下半年也有非常令人滿意成績。

蔡宏圖表示，2019年因為經濟大環境不錯，國泰金也有不錯業績表現，但今年以來卻令大家驚訝，新冠肺炎疫情問題自3月開始影響每一個角落及世界每個經濟體，3、4、5月是影響最大月份，世界各經濟主體都採取鎖國及嚴格近距離的規範，經濟活動緩慢下來，甚至很多嚴重到停頓。不過，也看到不同商業模式，雖然打亂很多生活步調，但各企業對經營思考也受到刺激及轉變。

到6月國外逐漸有些經濟主體解封，陸續恢復經濟活動，但前兩天FED主席談話，對經濟復甦認為緩慢，2022年美國利率不會提高，所以未來經濟雖然會比過去3個月好，但能好到多少大家都無法預測，也不是每個產業可以恢復到正常水準。

國泰金也瞭解這個現象，所以今年前5月獲利都不錯，然而體認到未來7個月可能是緩慢復甦的經濟環境，公司會謹慎部署，對經濟預測審慎保守，台灣經濟表現下半年會比上半年好，國泰金下半年也可以有非常令人滿意成績。

(時報資訊)