工業電腦廠安勤（3479）今（12）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利4元。展望今年，安勤除持續投入原生事業外，並規畫4大策略發展方針，除希望拓展未來成長動能，並使經營模式更具彈性、持續提升獲利能力。

安勤此次股東會亦完成董事全面改選，新任6席董事為董事長劉琍綺、總經理張嘉哲、副總經理練良光，仁寶副總經理毛信功、明達醫董事長王威、曾建中。3席獨董為顧及然、劉俊麟、蕭國慶。

安勤2019年合併營收61.44億元創新高，年增22.38％。毛利率28.43％、營益率10.41％，優於前年24.42％、6.91％，分創歷史第3高及次高。配合業外轉虧為盈，歸屬母公司稅後淨利4.6億元，年增達88.48％，每股盈餘6.65元，雙創歷史新高。

安勤受惠美國投票機換機潮顯現、陸續接獲多州專案訂單並陸續出貨，加上前年專案遞延出貨效益顯現，使去年營運倒吃甘蔗、繳出逐季成長佳績，帶動全年營運動能暢旺，繳出「3高」佳績。

展望今年，安勤除持續投入發展原生事業，亦針對未來成長藍圖，擬定階段性4大策略發展。首先，因應人工智慧（AI）及5G發展趨勢，帶動大數據處理的需求湧現，將投資高速運算解決方案（HPC）成為新世代發展重點需求項目，並將應用範圍跨界融合。

其次，安勤近年鎖定4大垂直領域朝物聯網（IoT）轉型，物聯網新創事業將持續匯集生態系合作夥伴，進而主打智慧製造領域，開發軟硬體整合解決方案，達到智慧工廠領域最需要的設備效益、製造產能優化，形成「智慧製造＋服務」模式。

再者，安勤將深入精密工業自動化，發展人工智慧（AI）與機器視覺（Machine Vision）整合，以擺脫硬體價格競爭，創造別於同業的價值優勢。最後，在經歷中美貿易戰後，將規畫對中國自主掌控的紅色供應鏈，做為長期利用的資源之一。

安勤表示，未來成長動能將來自上述4大策略及原組織的原生事業並行實踐，將持續調整集團資源，快速強化新創事業並有效整合運用，以發揮最大綜效為主要目標，開拓多元客戶、完善全球物流服務網，以更具彈性的經營模式面對挑戰，並持續提升獲利能力。

(時報資訊)