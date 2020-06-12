1.漢磊(3707)：能見度不高，H2保守看待，全年要獲利恐有難度，早盤下跌近3%。
2.祥碩(5269)：居家辦公商機借周邊產品延續熱潮，外資喊多，股價翻紅有撐，上漲近1.5%，拚昨日高點。
3.矽力-KY(6415)：美銀挺喊上1900元目標價，續攻車用、5G，晨盤逆勢紅盤上攻，一度漲逾2%至1660元。
4.景碩(3189)：營運逐季看旺，三大法人連3日買超2.2萬張，早盤震盪中穩平盤，再寫2年半高價。
5.同欣電(6271)：喜訊連發，下半年業績衝，加上外資連4買超，股價奮力翻紅漲近2%。
6.晟鈦(3229)：漲勢落後，今日量價齊揚，開盤逆勢走高逾3%。
7.富邦媒(8454)：大盤重跌股價隨之回檔，惟618檔期可望挹注業績，600元上方有守。
8.台灣大(3045)：擁業績優勢，股價抗跌守平盤。
9.展宇(1776)：股價自6月初回檔，已提前修正，早盤逆勢上揚逾2%。
10.熱映(3373)：憂第二波疫情，防疫題材再起，攻高約4%。
11.如興(4414)：昨日台股急殺股價未破底，多方信心增，早盤反彈8%。
12.國光生(4142)：5月營收年增7.61%，且積極布局新冠疫苗，早盤漲逾3%。
13.亞諾法(4133)：攜偉喬生醫簽署新冠肺炎治療性抗體人類化合作協議，早盤漲逾1%。
14.康聯-KY(4144)：不畏三大法人昨轉賣超，早盤多頭力捧攻上漲停，站上所有短均。
15.圓剛(2417)：5月EPS0.25元，早盤放量漲逾6%。
16.和碩(4938)：法人估Q2營收將破3千億大關，三大法人昨擴大買超5431張，早盤開低走高。
17.訊達(6140)：5月營收年增翻倍，早盤漲逾5%，創波段新高。
18.基亞(3176)：旗下德必碁取得新冠檢測試劑盒的美國緊急使用授權，早盤高掛漲停。
19.健亞(4130)：早盤偏多操作，噴量勁揚，一度觸及漲停。
20.世紀(5314)：5月營收月增37.72%，盤整格局結束，早盤向上突破登漲停。
(時報資訊)
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