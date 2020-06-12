力麒(5512)今日舉行股東會，小股東頻頻發言造成議程稍慢，董事長郭淑珍說，觀光飯店受政策影響大陸觀光客大幅減少、台灣又很多新建的飯店，再加上疫情衝擊，全台灣飯店經營上都有受到影響，不過，疫情趨緩，轉投資的飯店5月起業績開始上來了，「希望疫情快過去」!

郭淑珍指出，轉投資飯店及環境工程都是很好的項目，現在全球都重視居住和生態環境，大陸地區對環境保護及清潔都很重視，對公司來說是一個很大的商機，業績表現也不錯。

力麒今年推案量規模123億元，包括成屋銷售的力麒麒御、力麒賦御、力麒御品、力麒家家富富，另有先建後售或預售天母西路案。目前公司庫存土地已完成準備，將視市場氛圍再決定推案時機，並將視政府政策及全球總體經濟環境對整個房市的影響，評估新建的銷售模式。

展望今年度，1月初起新冠肺炎疫情影響，台灣採取的防疫政策是否會響台灣相關產業，造成國內經濟數據出現衰退，導致金融資本市場的信心危機，力麒將持續評估後續的影響。總統大選結束後，房市政策不確定性漸消除，目前新建餘屋成長與待售中古屋數量，造成房市超額供給，「讓利」仍是觸動買盤進場的關鍵主因，首購和換屋族仍是市場主流。

(時報資訊)