大陸河南一名少女失蹤6年，被尋獲時竟然已是3個孩子的媽，且3個孩子的爸不是同一人，而是一對禽獸父子！

6月10日，河南駐馬店法院駁回一起上訴案，針對鄭姓父子性侵未成年少女生3孩案件，維持原判，主犯鄭某敏獲刑15年。

河南駐馬店14歲少女小茉（化名），2012年與家人爭吵離家後失蹤。據大陸新京報報導，失蹤6年後，小茉於2018年被找到，但已罹患思覺失調症，且已生下3子。

原來，小茉被男子鄭某敏帶回家，被父子性侵，與二人生下3個孩子。法院以強姦罪判處鄭某敏有期徒刑15年，民事賠償3萬餘元。但鄭某敏不服判決提出上訴。其子鄭某牛則因罹患思覺失調症，另案處理。

小茉代理律師趙善良表示，6月10日上午，駐馬店市中院對被告人鄭某敏進行遠端視訊宣判，終審判決結果駁回上訴人鄭某敏上訴 維持原判，主犯鄭某敏獲刑15年。

趙善良稱，二審未就小茉3個孩子的撫養權及鄭某牛進行審理。下一步將針對小茉孩子的撫養權歸屬，撫養費的承擔及受害人小茉後續產生的賠償費用，向驛城區法院另行提起訴訟。將針對漏訴的鄭某敏虐待、非法拘禁行為以及追究鄭某牛的刑事責任等，繼續向公安機關提起控告申訴。

(中時電子報)