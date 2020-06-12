香港國安法通過後，美方相當不滿，川普政府更揚言要終止與香港的特殊經貿關係。而美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）周四表示，考慮限制美國資金經過香港流動等措施。

美國之音報導，梅努欽表示，他正在領導跨部會的資本市場工作小組（Working Group on Capital Markets），考慮對大陸實施香港國安法做出回應，包含可能會限制經過香港的資金流動，以及審議在美上市公司的審計問題，保護美國資本市場。

至於貿易戰的部分，梅努欽表示大陸將兌現第一階段貿易協議的承諾，在兩年內採購2千億美元的美國產品，並加強對美國知識產權的保護，「到目前為止，我們相信他們正在履行承諾，將繼續密切關注」。

香港國安法通過後，美國總統川普上周表示將終止與香港特殊的經貿關係，並要求財政部領導的資本市場工作小組在60天內提出建議，避免陸企不遵守美國會計準則和披露規則導致美國投資人受到損害。

(中時電子報)