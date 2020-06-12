賈樟柯發文。（圖／翻攝自賈樟柯微博）

賈樟柯認為大陸影城應該及早復工。（圖／翻攝自賈樟柯微博）

博納影業副總裁黃巍10日驚傳墜樓身亡，享年52歲，消息一出震撼業界，有報導指他疑因新冠肺炎疫情造成旗下影城紛紛停業，不堪負荷才想不開，但也有人指他單純受情緒問題影響，眾說紛紜。對此，名導演賈樟柯則轉發相關新聞，寫下4字：「行業之悲」。

據《東網》報導，黃巍10日凌晨被人發現在北京市悠唐購物中心墜樓逝世，博納影業隨後發聲明證實，但沒回應死因，相關工作人員也拒絕回應，有人指出，黃巍最後幾則在朋友圈的發文都與電影院事業有關，最後一次發文則是在4月13日，又有人說黃巍是因個人情緒問題才一時走上絕路，與疫情無關。

50歲導演賈樟柯對此回應「行業之悲」，之後更發文說：「應該考慮影城復工復產了」，並表示目前疫情趨緩，許多行業都已經復工，「有的電影企業日虧損100萬，100萬影院從業者需要生存啊。」

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)