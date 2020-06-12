受美股拖累 恒指低開559點 10:262020/06/12 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場憂慮美國第二波新冠肺炎疫情蔓延，拖累美股三大指數11日急跌。港股近兩日累計下跌577點後，12日早盤再低開逾500點。恒指12日低開559點，報23,920點，國企指數低開188點，報9,755點。 香港信報報導，個股方面，騰訊低開1.8％，報434.6港元。平保低開2.5％，報79.1港元。中國移動低開1％。友邦低開1.9％，報70港元。阿里巴巴低開2.3％，報208.2港元。美團低開2％。 (工商 ) #低開 #港元 #恒指 #拖累 #美股 也許您會感興趣 財經熱門新聞 蘋果降價太狠！iPhone 11銷量暴衝 陸手機受重傷 - 財經 最血腥1天！美股慘崩近2千點 驚揭3大恐怖兇手 - 財經 台積電操盤神人已落跑！網看完帳單全跪了 - 財經 散戶完了！這種爛股也在炒 小心輸到脫褲 - 財經 大陸持續大抛美債 接手的竟然是... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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