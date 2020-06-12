市場憂慮美國第二波新冠肺炎疫情蔓延，拖累美股三大指數11日急跌。港股近兩日累計下跌577點後，12日早盤再低開逾500點。恒指12日低開559點，報23,920點，國企指數低開188點，報9,755點。

香港信報報導，個股方面，騰訊低開1.8％，報434.6港元。平保低開2.5％，報79.1港元。中國移動低開1％。友邦低開1.9％，報70港元。阿里巴巴低開2.3％，報208.2港元。美團低開2％。

(工商 )

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