身為NBA確診新冠肺炎的前兩名球員，也就是爵士中鋒戈貝爾和當家射手米契爾，兩人先前謠傳因為新冠疫情大鬧不合，如今隨著3個月過去，爵士總教練史奈德近日接受《ESPN》訪問表示，戈貝爾與米契爾之間沒事了，一切都已過去！

回顧今年3月，爵士要跟雷霆比賽前夕，戈貝爾突然宣告確診新冠肺炎，也讓他先前忽視疫情的脫序舉動接連爆出，緊接著米契爾也告確診，更讓米契爾埋怨自己是被戈貝爾傳染的，兩人關係從此陷入冰點，如今雙方終於把話說開來了。

「當你談起戈貝爾和米契爾，我認為應該退一步去想，」史奈德表示，「他們都是很好的人，也是優秀球員，然後被診斷感染新冠，還在同一隊內，不妨想想當時他們的心情、恐懼與腦袋所想的事情，這會讓你們擁有一個全新的認知。」

畢竟趕緊修復戈貝爾與米契爾之間關係，將是爵士在本季復賽後的最重要課題，目前爵士拿下41勝23敗，位居西區第4，假如陣中兩大主力球星還在鬧內訌，爵士接下來復賽勢必打得烏煙瘴氣，所以史奈特趕緊跳出來澄清也屬正常。

(中時 )